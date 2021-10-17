بيل كلينتون يقضي ليلة أخرى في المستشفى لاستكمال علاجه

أعلن متحدث باسم الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون، أن الأخير سيظل في المستشفى لليلة أخرى لتلقي مزيد من العلاج، بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم كلينتون، أنجيل أورينا، في بيان "إن الرئيس كلينتون واصل إحراز تقدم ممتاز خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسيظل في مركز يو سي إيرفين الطبي الليلة لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا".

وأوضح أورينا أن كلينتون وجه الشكر لجميع من أرسلوا إليه تمنياتهم الطيبة ويتطلع إلى العودة لمنزله قريبا.

وتابع قائلا: "إنه [كلينتون] في حالة معنوية رائعة ويقضي وقته مع عائلته ويتبادل الحديث مع أصدقائه ويشاهد كرة القدم الجامعية".

يُذكر أن كلينتون نُقل إلى المستشفى أمس، بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية.

وكان كلينتون شغل منصب الرئيس الأمريكي الـ 42 في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2001.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.