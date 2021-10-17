اختطاف نحو 17 مبشرا مسيحيا أمريكا على يد عصابة في هايتي

أفاد مسؤولون أمنيون في هايتي، بأن نحو 17 مبشرا مسيحيا أمريكيا تعرضوا للاختطاف رفقة أفراد عائلاتهم على يد عصابة، أثناء مغادرتهم دار أيتام في عاصمة هايتي بورت أو برنس.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن عصابة في مدينة بورت أو برنس، اختطفت نحو 17 مبشرا مسيحيا أمريكيا، وأفراد عائلاتهم بينهم نساء وأطفال. مشيرة إلى أن تفاصيل عملية الاختطاف التي وقعت السبت لا تزال غير واضحة.

وقال مسؤولون محليون إن المبشرين المسيحيين تم اختطافهم أثناء تواجدهم على متن حافلة كانت متجهة نحو المطار لتوصيل بعض أعضاء المجموعة، قبل توجههم إلى وجهة أخرى في هايتي.

ونوهت الصحيفة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تعلق على عمليات الاختطاف التي وقعت في هايتي السبت.

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