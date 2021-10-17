الخارجية الأمريكية ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها حمدوك لحماية التحول الديمقراطي في السودان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ​أنتوني بلينكن​، اليوم الأحد، أن ​بلاده ترحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني ​عبد الله حمدوك​ لحماية التحول الديمقراطي في بلاده.

ولفت بلينكن في تصريح له على صفحته الشخصية في "تويتر"، قائلا: "الولايات المتحدة تحث جميع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات فورية وملموسة للوفاء بالمعايير الرئيسية، للإعلان الدستوري".

We welcome @SudanPMHamdok’s leadership in laying out a roadmap of principles to sustain the democratic transition in Sudan and urge all stakeholders to take immediate, concrete steps to meet the key benchmarks of the Constitutional Declaration. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 16, 2021

ويأتي ذلك، بعد إعلان حمدوك، أنه "وضع خريطة طريق مع الجهات السياسية لإنهاء الأزمة"، مشددًا على "خفض التصعيد والحوار، هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة".

يذكر أن المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، زار السودان في الفترة من 28 سبتمبر/ أيلول إلى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أسبوع من محاولة انقلاب أثارت التوترات بين الجماعات المدنية والعسكرية التي تتقاسم السلطة في البلاد.

وشهد السودان مؤخرا توترات بين السياسيين العسكريين والمدنيين في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي قام بها جنود موالون للرئيس السابق، عمر البشير الشهر الماضي.