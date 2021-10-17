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    طائرة ركاب تابعة لـأميريكان إيرلاينز

    ماذا حدث مع راكب رفض ارتداء الكمامة وترك هاتفه الذكي... فيديو يحصد ملايين المشاهدات

    © AFP 2021 / SCOTT OLSON
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    تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو على تطبيق "تيك توك" لمسافر منفعل على متن رحلة جوية أمريكية، رفض ترك هاتفه الذكي والالتزام بارتداء الكمامة الطبية.

    ويُظهر الفيديو رجلا مجهول الهوية على متن رحلة تابعة لخطوط "يونايتد إيرلاينز" كانت ستنطلق إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وهو ينزع كمامته من على وجهه، ويصرخ على ركاب آخرين، بحسب موقع "Travel Noire".

    وعندما حاول أحد الركاب التدخل للمساعدة في تهدئة المسافر، قال له بغضب: "اهتم بشؤونك لأنني سأكسر رقبتك".

    وفي وقت لاحق، وصل أفراد من الشرطة إلى مكان الحادث لمرافقة المسافر للخروج من الطائرة.

    وحصد الفيديو أكثر من 6.4 ملايين مشاهدة على منصة "تيك توك".

     

    ويتطلب القانون الفيدرالي الجديد في الوقت الحالي أن يرتدي جميع ركاب الرحلات الجوية كمامة طبية تغطي فمهم وأنفهم بالكامل طوال الرحلة، وذلك للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا، وأن الركاب الذين لا يلتزمون بهذه البروتوكولات قد يُلغى سفرهم ويخضعون لغرامات مالية، كما أنهم قد يفقدون أيضا امتيازات السفر الخاصة بهم على رحلات "يونايتد إيرلاينز" في المستقبل.

    طائرة ركاب أمريكية في مطار ميامي الدولي
    © AFP 2021 / JOE RAEDLE
    القبض على راكب بالخطوط الجوية الأمريكية بعد سيره على جناح الطائرة
    يشار إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أبلغ أعضاء طاقم شركة طيران "يونايتد إيرلاينز" عن ارتفاع عدد الحوادث المرتبطة بالمسافرين غير المنضبطين، بما في ذلك الذين قاموا بضرب الموظفين والصراخ عليهم ودفعهم، كما انتشر لهم العديد من الفيديوهات المتداولة عبر الإنترنت.

    وفي الشهر الماضي، اضطرت شركة "هاوايان إيرلاينز" إلى تحويل رحلتين جويتين في غضون 12 ساعة، بعدما اعتدى أحد الركاب على مضيفة طيران ورفض آخر ارتداء كمامة، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.

    كما قام راكب الشهر الماضي بخنق مضيفة طيران بربطة عنقها على متن طائرة تابعة لشركة "جيت بلو".

    ووفقا لإدارة الطيران الفيدرالية، كان هناك ما يقرب من 4000 تقرير عن سلوك غير منضبط وأكثر من 2800 حالة من الركاب الذين رفضوا ارتداء الكمامات الطبية في عام 2021.

    وفي بيان صدر في شهر أغسطس/ آب الماضي، قالت المنظمة إنها اقترحت أكثر من مليون دولار من الغرامات على الركاب في العام الحالي.

    وأخبر موظفو إدارة أمن النقل "بيزنس إنسايدر" أن زيادة عدد ركاب الخطوط الجوية غير المنضبطين جعلهم يرغبون في تقديم استقالاتهم.

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