رغم وفاته... ضجة في إسرائيل بعد تعدد قصص تحرش شيمون بيريز بالنساء

كثُر الحديث في إسرائيل عن الفضائح الجنسية والتحرس بالنساء من قبل رئيس الوزراء الراحل، شيمون بيريز، وتداولت وسائل الإعلام أحاديث وحوارات حول ملفات التحرش الجنسي له.

ونقلت القناة العبرية الـ12، مساء أمس السبت، عن العضوة السابقة بالكنيست الإسرائيلي، كوليت أفيتال، تعرضها لمضايقات جنسية وتحرس من قبل شيمون بيريز، حينما التقته في مكتبه قبل نحو 40 عاما، رغم وفاته في العام 2016.

وأجرت القناة العبرية حوارا مع أفيتال، العضوة السابق عن حزب العمل والقنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، أن بيريز تحرش بها جنسيا، أكثر من مرة، مدعية أنها ثبتها ووضع يده تحت قميصها، ودفعها نحو الحائط، وما كان منها إلا أنها دفعته وهربت، مؤكدة أن لديها ذاكرة رهيبة حول تلك الواقعة.

وحول سؤال القناة العبرية لماذا الإعلان عن تلك الوقائع الجنسية من قبل بيريز، في هذه الآونة، أكدت كوليت أفيتال أن التحرش الجنسي من قبل شيمون بيريز لم تنساه يوما، بدعوى أنها أشياء لا يمكن نسيانها بمرور الزمن.

وكانت أفيتال قد ذكرت لصحيفة "هاآرتس" العبرية، قبل عدة أيام، أنها تعرضت لواقعة أخرى من قبل بيريز، حينما دعاها إلى غرفته في الفندق بدعوى تناول الإفطار خلال وجودهما في بعثة دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، باريس، خلال، حيث حاول الاعتداء عليها جنسيا، لكنها نجحت في الهروب منه بسرعة، مشيرة إلى أنها أبلغت مستشار بيريز ونائب الوزير السابق، يوسي بيلين، بتلك الواقعة، آنذاك.

ويشار إلى أن وسائل الإعلام العبرية قد تناقلت الحوار الذي أجرته كوليت أفيتال مع القناة العبرية الـ12، وخرجت بعناوين مختلفة حول تلك الواقعة.

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