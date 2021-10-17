إيران: على واشنطن إبداء حسن النية واتخاذ خطوة جدية قبل استئناف المفاوضات

طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، الولايات المتحدة بإبداء "حسن النية" واتخاذ خطوة جادة قبل استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي.

طهران – سبوتنيك. ونقلت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني عن عبد اللهيان قوله خلال اجتماع مع النواب: "على أمريكا أن تبدي حسن نيتها وصدقها في المفاوضات القادمة وعليها أيضا اتخاذ خطوة جدية قبل بدء المفاوضات النووية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني: "العمل مقابل العمل في المحادثات النووية القادمة".

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران/ يونيو الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.