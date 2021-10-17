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    وزيرة خارجية السويد تبدأ زيارة رسمية إلى إسرائيل وفلسطين

    © Sputnik . Igor Mikhalev
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    ﻿تصل وزيرة خارجية السويد، آن ليندي، إلى إسرائيل، اليوم الأحد، في زيارة رسمية هي الأولى لمسؤول سويدي بهذا المستوى منذ توتر العلاقات بين البلدين بسبب اعتراف ستوكهولم بدولة فلسطين، فيما تزور ليندي رام الله، بعد غد الثلاثاء، للقاء قيادة السلطة الفلسطينية.

    القدس - سبوتنيك. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" بأن "المسؤولة السويدية ستلتقي بالمسؤولين الإسرائيليين، وستزور أيضا الأراضي الفلسطينية وتجتمع بقيادتها".

    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021
    © REUTERS / POOL
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    وتأتي زيارة وزيرة الخارجية السويدية ليندي تلبية لدعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، الذي أجرى اتصالات هاتفية مع ليندي، وأبلغها بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "معنية بتجديد تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين".

    وخلال زيارتها للمنطقة، تلتقي وزيرة الخارجية السويدية، غدا الاثنين، بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، ووزير الخارجية يائير لبيد، بينما يوم الثلاثاء ستزور رام الله وتلتقي قيادة السلطة الفلسطينية.

    ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن وزيرة الخارجية السويدية قولها: "اعتقد أن حكومة بلادي الحالية معنية حقا في دفع حل الدولتين إلى الأمام".

    وأضافت ليندي: "هذا إنجاز كبير في السياسة الخارجية. إن الحكومة عملت بجد منذ أن أصبحت وزيرة للخارجية من أجل حدوث ذلك".

    وأكدت وزيرة الخارجية السويدية: "علاقتنا مع إسرائيل مهمة، ونريد أن نحظى بعلاقات جيدة، لم يكن مرحبا بنا لكننا عملنا بشكل حثيث لتغيير ذلك".

    وكانت العلاقات بين ستوكهولم وتل أبيب قد توترت قبل سبع سنوات عقب قرار ستوكهولم الاعتراف بدولة فلسطين، وعلى خلفية انتقاد السويد للسياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واتهامها بتنفيذ إعدامات ميدانية واعتبارها حركة "مقاطعة إسرائيل" حركة شرعية.

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