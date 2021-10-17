أردوغان: واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات "إف-16" مقابل المبلغ الذي دفعناه لشراء "إف-35"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على بلاده شراء مقاتلات من طراز "إف-16" مقابل نفس المبلغ الذي دفعته تركيا لشراء مقاتلات من طراز "إف-35".

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي إن "موضوع شراء مقاتلات "إف-16" جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية له علاقة بمقاتلات "إف-35"، مضيفًا أن "واشنطن اقترحت علينا شراء مقاتلات إف-16 مقابل نفس المبلغ الذي دفعنا لشراء مقاتلات إف-35".

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugünün devamlığı için savaş filomuzu genişletmek için çabalıyoruz. Yeni F-16'lar alarak filomuzu genişletmek istiyoruz.https://t.co/aXwWKb0BAI — Yeni Şafak (@yenisafak) October 17, 2021

وأكد الرئيس التركي أن "المسؤولين المعنيين يواصلون العمل على استرداد المبلغ الذي دفعناه لشراء مقاتلات إف-35".

وتابع أردوغان قائلا: "لم نتقدم بطلب للولايات المتحدة الأمريكية لشراء مقاتلات إف-16، ونواصل العمل لجعل أسطولنا الجوي جاهزا بشكل مستمر".

يذكر أنه تم توقيع اتفاقية توريد نظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400" إلى تركيا، في كانون الأول/ديسمبر 2017، في العاصمة أنقرة. وتحصل تركيا، بموجب الاتفاقية، على قرض جزئي من روسيا، لتمويل شراء "إس-400".

وبدأت عمليات تسليم "إس-400" الحديثة، والتي تسببت بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، منتصف تموز/ يوليو 2019.

وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة مقابل تزويدها بمجموعة باتريوت الأمريكية، مهددة بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "إف-35 " لها، بالإضافة إلى فرض عقوبات. ورفضت أنقرة تقديم تنازلات مع تواصل المفاوضات بشأن دفعة إضافية من "إس-400".