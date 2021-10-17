اليونان تعتقل محتجين رفعوا لافتات مكتوب عليها "تحرير هونغ كونغ.. ثورة"

اعتقلت الشرطة اليونانية ناشطين في مجال حقوق الإنسان بعد أن رفعوا لافتات في العاصمة أثينا، اليوم الأحد، مكتوب عليها "تحرير هونغ كونغ.. ثورة".

ووفقا لـ"رويترز"، فإن المحتجين الذين خرجوا معارضين إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، نظموا احتجاجا مقتضبا في الإكروبوليس بالعاصمة اليونانية في وقت مبكر من صباح اليوم حاملين علم التبت ولافتة كتب عليها "تحرير هونغ كونغ - ثورة".

وقد احتجزت الشرطة كلا من الطالبة تسيلا زوكسانغ البالغة من العمر 18 عامًا، وهي من إقليم التبت، وجوي سيو البالغ من العمر 22 عامًا، وهو مواطن أمريكي منفي من هونغ كونغ.

وستصبح العاصمة الصينية أول مدينة تستضيف كلاً من الألعاب الشتوية والصيفية عندما تستضيف حدث 4-20 فبراير/شباط، ولكن كما كان الحال مع أولمبياد بكين 2008، فإن الاحتجاجات والدعوات لمقاطعة سجل حقوق الإنسان في البلاد قد أدت إلى حدوث ذلك.

وكان مشرعون أمريكيون قد دعوا اللجنة الأولمبية الدولية (آي أو سي) إلى تأجيل الألعاب ونقل الحدث ما لم تنه الصين ما تعتبره الولايات المتحدة إبادة جماعية مستمرة ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة.

واتُهمت السلطات الصينية بتسهيل العمل القسري من خلال احتجاز نحو مليون من الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في المعسكرات منذ عام 2016.

وتنفي الصين ارتكاب أي مخالفات، قائلة إنها أقامت مراكز تدريب مهني لمكافحة التطرف.

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