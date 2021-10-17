نائب إيراني: نرصد تحركات الكيان الصهيوني بدقة

قال نظام الدين موسوي، المتحدث باسم الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الأحد، إن بلاده ترصد بدقة تحركات الأعداء، خاصة الكيان الصهيوني في المنطقة.

ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن موسوي أن هناك تحركات أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بناء على مخططاتهم الاستراتيجية، وأن إيران تراقب بشدة تحركاتهما، ولن تسمح بالمساس بالمصالح الإيرانية.

وأكد موسوي أن إضافة احتمالية تشكيل حكومة عراقية بناء على نتائج الانتخابات البرلمانية، وسلسلة التغييرات في السلطة داخل أفغانستان، وكذلك تغييرات في المنطقة الواقعة شمال غرب البلاد "القوقاز"، أي أن المنطقة برمتها تشهد تغييرا استراتيجيا، والتي تحولت إلى نوع من التهديد لحدود إيران.

وشدد النائب الإيراني أن كافة أجهزة الدولة الإيرانية، على رأسها الجهاز الدبلوماسي، ترصد بدقة وإحاطة كاملة قضايا المنطقة، خاصة تحركات الأعداء من قبل الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مواقف بلاده الدفاعية واضحة، تماما، ولن تسمح بإلحاق أي ضرر بمصالح البلاد.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية قد وجهت رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، قبل يومين، محذرة إسرائيل من أي مغامرة محتملة أو خطأ في الحسابات ضد طهران، بما في ذلك برنامجها النووي.

وأشار مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، في رسالته، إلى تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بأن "الخطط العملانية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها، وأن العمليات ستستمر لتدمير قدرات إيران في مختلف المجالات وفي أي وقت كان"، وذلك حسب "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا".

واعتبر "التهديدات الصريحة والسافرة من قبل الكيان الاسرائيلي ضد أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة الأمم المتحدة خرقا صارخا للقوانين الدولية"، مؤكدا أن التهديد الإسرائيلي "يثبت بلا شك بأن هذا الكيان هو المسؤول عن الهجمات الإرهابية على برنامجنا النووي السلمي في الماضي".

وشدد المندوب الإيراني على ضرورة "التصدي لهذا الكيان لوقف جميع تهديداته وسلوكياته المخربة"، مشيرا إلى أساليبه المزعزعة للاستقرار في المنطقة وكذلك عملياته السرية ضد البرنامج النووي الإيراني.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك