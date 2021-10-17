وزير الخارجية الإيراني يتحدث عن "نمو داعش" في أفغانستان ويصفه بـ"الخطير"

وصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "نمو داعش" في أفغانستان، بأنه "أمر خطير".

وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية، فقد اعتبر عبد اللهيان أن "نمو تنظيم داعش والجماعات التكفيرية الأخرى في أفغانستان أمر خطير".

تصريحات وزير الخارجية الإيراني جاءت خلال استقباله أمس السبت، بيتر لاونسكي، الأمين العام بوزارة الخارجية النمساوية.

ووصف عبد اللهيان علاقات بلاده مع النمسا بالـ "عريقة"، قائلا: "إننا نولي أهمية كبيرة لهذه العلاقات".

وثمّن عبد اللهيان ما قامت به النمسا من منح إيران شحنة لقاح مضاد لكورونا، موجها الدعوة إليها لتنمية التعاون في مجال مكافحة الفيروس.

وفي سياق متصل، دعا الوزير الإيراني الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ "مواقف أكثر مسؤولة حيال النازحين الأفغان".

يشار إلى أن لاونسكي يزور إيران من أجل المشاركة في الجولة الخامسة للحوار السياسي بين بلاده وطهران.

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