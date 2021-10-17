927 هجوما سيبرانيا يستهدف قطاع الصحة الإسرائيلي

كشفت شركة أمن سيبراني إسرائيلية أن مئات الهجمات الإلكترونية استهدفت قطاع الصحة في إسرائيل، في عطلة الأسبوع الماضي.

وقالت شركة "تشيك بوينت" المتخصصة في مجال البرمجيات إنه تم رصد 927 هجوما إلكترونيا استهدف قطاع الصحة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

وذكرت الشركة أن هذا العدد يمثل 72% زيادة عن متوسط الهجمات التي تعرض لها قطاع الصحة في نهاية عطلات الأسبوع السابقة.

وأوضحت شركة الأمن السيبراني أن هذا العدد أكبر من الهجمات التي تعرض لها أي قطاع آخر في إسرائيل.

ولفتت الشركة إلى أن القطاعات الأخرى تعرضت لنحو 267 هجوما، موضحة أن هذا الرقم لم يشهد زيادة كبيرة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الحكومة الإسرائيلية نجحت في إحباط عدد من الهجمات الإلكترونية التي حاولت استهداف مستشفيات، نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت الصحيفة أن الصحة الإسرائيلية انتبهت على الفور بوجود محاولات "هاكر" لاختراق نحو 9 من المستشفيات والهيئات الطبية في بلادها، حيث طالبت كل المؤسسات التابعة لها باتباع الحيطة والحذر، وتشديد إجراءات الحماية لحواسيبها المركزية.

وأوضحت الصحيفة أن مستشفى "هيلل يافه" في منطقة الخضيرة، قد تعرضت للضرر، وتم تعطيل أجهزتها، دون معرفة السبب، يوم الأربعاء الماضي، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية بمثابة تحدي جديد وكبير تواجهه بلادها.