قطع بحرية إيرانية ترسو في ميناء دولة عربية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بأن قطعا بحرية إيرانية قد رست في ميناء دولة عربية.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، اليوم الأحد، أن مجموعة القطع البحرية الإيرانية الـ 77، التابعة للقوة البحرية بالجيش الايراني، رست في ميناء صلالة بسلطنة عمان.

ونقلت الوكالة على لسان الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، أن المجموعة البحرية العملياتية الـ 77 لهذه القوة رست في ميناء صلالة العماني، موضحا أن أهداف إرسال تلك المجموعة البحرية إلى المياه المفتوحة يعزى إلى ضمان أمن خطوط النقل والشحن الإيرانية، فضلا عن رفع العلم الإيراني في البحار.

وأشار الأدميرال إيراني إلى مهاجمة قراصنة لناقلة إيرانية بخمس زوارق سريعة في خليج عدن، في الأيام القليلة الماضية، ومحاولة خطف السفينة او الناقلة، مشددا على أن البحرية الإيرانية قابلت هذا الهجوم برد سريع وحازم.

ولفت قائد القوات البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام إيراني، إلى أن وجود أهداف أخرى لرسو الأسطول البحري لبلاده في ميناء صلالة، يقضي بحمل رسالة السلام والصداقة وإرساء الأمن في المنطقة، مضيفا هدف آخر وهو التعرف على العلاقات العسكرية للدول والتعرف على الثقافات وتقوية القوات البحرية.

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