الجيش الأمريكي: سفينة حربية تابعة لنا وأخرى كندية عبرت مضيق تايوان

أكد الجيش الأمريكي، اليوم الأحد، عبور سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية من مضيق تايوان، الأسبوع الماضي.

وحسب بيان نشرته "رويترز"، قال الجيش الأمريكي إن سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية أبحرت عبر مضيق تايوان أواخر الأسبوع الماضي، في وقت تصاعدت فيه التوترات بين بكين وتايبيه وأثارت قلقا دوليا.

وأكد البيان أن المدمرة "يو إس إس ديوي" التي تعمل بالصواريخ الموجهة من طراز "أرلي بيرك" أبحرت عبر الممر المائي الضيق الذي يفصل تايوان عن جارتها العملاقة الصين، إلى جانب الفرقاطة الكندية "إتش إم سي إس" و"ينيبيج"، يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال: "عبور ديوي ووينيبيج عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بحرية ومنفتحة في المحيطين الهندي والهادئ".

وكانت سفن البحرية الأمريكية تعبر المضيق شهريًا تقريبًا، مما أثار غضب بكين التي تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بإذكاء التوترات الإقليمية.

وتزعم الصين أن تايوان هي أرض تملكها، وقامت بمهام متكررة لسلاح الجو في منطقة تحت سيطرة الدفاع الجوي التايواني خلال العام الماضي أو أكثر، مما أثار الغضب في تايبيه.

وكانت الصين قد قامت بحوالي 150 طلعة جوية إلى المنطقة على مدار أربعة أيام بدأت في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية قالت، اليوم الأحد، إن ثلاث طائرات صينية - مقاتلتان من طراز J-16 وطائرة مضادة للغواصات - طارت إلى منطقة الدفاع الجوي التايواني مرة أخرى.

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