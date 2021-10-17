غوتيريش: ثروة أغنى 22 شخصا في العالم تتجاوز ثروات جميع النساء في أفريقيا

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "لا تزال ثروات أغنى 22 شخصا من أثرياء العالم أعلى من مجموع ثروات كل نساء القارة الأفريقية"، مضيفا: "يجب أن يتم استهداف النساء في الاستثمارات الاقتصادية".
Even before the pandemic, the 22 richest men in the world had more wealth than all the women in Africa.— António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2021
Economic investments must target women entrepreneurs & focus on social protections, education & decent work.
وتابع: "يجب علينا أن نركز على الحماية الاجتماعية للنساء وتوفير التعليم وكل ما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية الخاصة بالمرأة".
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة في تدوينات سابقة، إلى مكافحة الفقر، مؤكدا أن معدلات الفقر المدقع تحقق ارتفاعا لأول مرة منذ 10 سنوات.
For the first time in decades, extreme poverty is on the rise.— António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2021
And solidarity is missing in action just when we need it most.
To #EndPoverty, we need to listen far more to the people experiencing it - addressing indignities & dismantling barriers to inclusion.
وتابع: "يجب علينا أن نكون أكثر استماعا للفقراء للتعرف على مشاكلهم وإزالة العقبات من طريقهم".
وقال غوتيريش إن 41 مليون شخص في 43 دولة على بعد خطوة واحدة من المجاعة هذا العام، مضيفا: "ليس لدينا خيار آخر سوى منع المجاعات وليس لدينا وقتا لنهدره".
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