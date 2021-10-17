غوتيريش: ثروة أغنى 22 شخصا في العالم تتجاوز ثروات جميع النساء في أفريقيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن 22 شخصا من أثرياء العالم يملكون ثروات تتجاوز إجمالي ما تملكه نساء أفريقيا مجتمعة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تنمية المرأة اقتصاديا.

وكتب غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد: "لا تزال ثروات أغنى 22 شخصا من أثرياء العالم أعلى من مجموع ثروات كل نساء القارة الأفريقية"، مضيفا: "يجب أن يتم استهداف النساء في الاستثمارات الاقتصادية".

Even before the pandemic, the 22 richest men in the world had more wealth than all the women in Africa.



Economic investments must target women entrepreneurs & focus on social protections, education & decent work. — António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2021

وتابع: "يجب علينا أن نركز على الحماية الاجتماعية للنساء وتوفير التعليم وكل ما يدعم جهود تحقيق أهداف التنمية الخاصة بالمرأة".

ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة في تدوينات سابقة، إلى مكافحة الفقر، مؤكدا أن معدلات الفقر المدقع تحقق ارتفاعا لأول مرة منذ 10 سنوات.

For the first time in decades, extreme poverty is on the rise.



And solidarity is missing in action just when we need it most.



To #EndPoverty, we need to listen far more to the people experiencing it - addressing indignities & dismantling barriers to inclusion. — António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2021

وتابع: "يجب علينا أن نكون أكثر استماعا للفقراء للتعرف على مشاكلهم وإزالة العقبات من طريقهم".

وقال غوتيريش إن 41 مليون شخص في 43 دولة على بعد خطوة واحدة من المجاعة هذا العام، مضيفا: "ليس لدينا خيار آخر سوى منع المجاعات وليس لدينا وقتا لنهدره".

قائمة أثرياء العالم الـ20 الأوائل

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