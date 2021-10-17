مصدر: حامد كرزاي ورئيس مجلس المصالحة سيحضران اجتماعات بشأن أفغانستان في موسكو

كشف مصدر مقرب من الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، اليوم الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول، عن أنه سيحضر مع رئيس مجلس المصالحة عبد الله عبد الله، اجتماعات بشأن أفغانستان في موسكو يوم الأربعاء.

كابول – سبوتنيك. وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، أن عبد الله عبد الله وحامد كرزاي الذين تم دعوتهما للاجتماع في 20 أكتوبر/تشرين الأول، في موسكو، سوف يشاركان فيه.

A source close to Abdullah Abdullah, chairman of the reconciliation council, said that former president Hamid Karzai and Abdullah were invited to the Moscow meeting due to be held this week.#TOLOnews pic.twitter.com/nVEqSWGJvi — TOLOnews (@TOLOnews) October 17, 2021

​وتشير تصريحات المصادر إلى الاجتماعات التي ستسضيفها موسكو، والتي دعت إليها القوى السياسية الأفغانية بالإضافة إلى دول منخرطة في الملف.

وكانت حركة طالبان، قد أكدت، الجمعة الماضية، مشاركتها عبر وفد برئاسة نائب رئيس الحكومة المؤقتة، في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان.

وفي وقت سابق، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بان اجتماع "صيغة موسكو" كان مقرراً في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وأن موسكو تنتظر رداً من المدعوين إلى هذا الاجتماع، بمن فيهم طالبان (المحظورة في روسيا).

كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن المشاركين في "صيغة موسكو"، سيناقشون المساعدة الإنسانية لكابول، كما سيتم التطرق إلى موضوع حماية حقوق الإنسان.