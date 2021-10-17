وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ملتزمة بأمن أوروبا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة تؤكد التزامها بأمن حلفائها الأوروبيين، مشيرا إلى أنه يقوم بجولة أوروبية للتأكيد على هذا المبدأ.

وكتب أوستن، على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأحد، تدوينة قال فيها إنها بدأ رحلته المتجهة إلى أوروبا للقيام بجولة تشمل العديد من الدول الحلفاء والشركاء للولايات المتحدة الأمريكية.

وأرفق وزير الدفاع الأمريكي مقطع فيديو يرصد لحظة صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه سيلتقي عدد من نظرائه الأوروبيين في تلك الجولة.

Wheels up, en route to Europe. We steadfastly support our European Allies and partners, and I look forward to meeting with my counterparts and other senior officials to reinforce the United States’ commitment to a safe, stable, and prosperous Europe. pic.twitter.com/JPePy4r5WF — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 17, 2021

وتابع: "دعمنا لحلفائنا في أوروبا ثابت"، مشيرا إلى أنه يتطلع للاستفادة من تلك الجولة في التأكيد على الالتزام الأمريكي الثابت تجاه أمن أوروبا واستقرارها ورفاهيتها.

وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة ممولة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يضم عشرات الدول الأوروبية.

وتحرص إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على التأكيد على أهمية حلف "الناتو" للولايات المتحدة وأوروبا على السواء وخاصة بعد الأزمات التي تسببت فيها تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب، التي كانت تشكك في الأهمية الاستراتيجية للحلف وقدرته على الصمود في المستقبل.

© Sputnik أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"

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