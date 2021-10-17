إيهود باراك يعلق على اتهامات له وردت في كتاب بأمريكا

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، على اتهامات وردت في كتاب جديد، بشأن مساعدته للملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين، الذي اتهم في عام 2019 بالاتجار بالقصر لأغراض جنسية.

وزعم الكتاب الصادر مؤخرا في الولايات المتحدة بأن باراك ساعد إبستين عبر تقديم نصائح له لتحسين صورته بما في ذلك الظهور في وسائل إعلامية بعينها.

ولاحقا انتحر جيفري إبستين في زنزانته، أغسطس/آب 2019 بينما كان ينتظر محاكمته بتهمة الاتجار في القاصرات.

وبحسب الكتاب الذي ألفه الصحفي مايكل وولف من "USA Today" نصح باراك إبستين بمحاولة الحصول على تغطية إيجابية في برنامج "60 دقيقة" وبرنامج الصحفية راتشيل مادو، وفق صحيفة "معاريف".

ووصف وولف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بأنه كان "ضيفا شبه منتظم" في منزل إبستين، وأنه كان جزءا من "الباب الدوار للأصدقاء والخبراء" الذين أحاطوا بالملياردير.

وشغل إيهود باراك منصب رئيس الوزراء في إسرائيل بين 6 يوليو/تموز 1999 إلى 7 مارس/آذار 2001، كما شغل عددا من المناصب بينها حقيبة الدفاع.

من جانبه، قال مكتب باراك في تعليق له: "هذا تقرير كاذب ولا أساس له. لم يشارك باراك قط في استشارة قانونية أو إعلامية من أي نوع لإبستين. والأشياء التي يُزعم أنه نقلها عنه لم يقلها".

واتهم باراك مؤلف الكتاب بمحاولة تشوية سمعته، ضمن محاولات بدأت في إسرائيل وانتقلت "بتشجيع عوامل مختلفة" إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "يتضح أيضا أن باراك لم يُذكر في الوثائق القانونية لضحايا إبستين ومثلما تم تزوير "نبوءات" ورغبات بأن باراك سيُستدعى للاستجواب في الولايات المتحدة، كذلك سيتبدد هذا الافتراء".

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