بيل كلينتون يغادر المستشفى بوجه "يخالف التكهنات"... صور وفيديو

أكدت وسائل إعلامية أمريكية، اليوم الأحد، خروج الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون من مستشفى كاليفورنيا، بعد وعكة صحية تعرض لها قبل أيام.

تداولت وسائل إعلام أمريكية، صورة للحظة خروج كلينتون من المستشفى برفقة زوجته، حيث تظهر علامات السعادة والراحة واضحة على وجه الرئيس الأمريكي، بعكس بعض التكهنات السابقة التي تحدثت عن حالته الصحية الحرجة.

More footage this morning from @KTLA of President #Clinton leaving UCI Medical Center here in CA!! 🎉👏💙🇺🇸🤗🗳💙👏⭐️🎉😍 pic.twitter.com/lAuLRrgWND — Leah Cohen ☮️🌍😷❄️🗳🌊🐶💨 (@leahcohenPOTB) October 17, 2021

وظهر كلينتون في فيديو برفقة زوجته وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كيلنتون، وأخذ صورة تذكارية بجانب الفريق الطبي التابع للمستشفى، وتحية أخرى لوسائل الإعلام، مع حركة بيده تؤكد حالته الجيدة، قبل أن يغادر المكان، بحسب "رويترز".

President Clinton leaves the hospital but walks very gingerly. 5 days in an ICU takes a toll. pic.twitter.com/asiHhhrsnt — Jonathan Reiner (@JReinerMD) October 17, 2021

وكان المتحدث باسم كلينتون، قد أشار أمس إلى أن الرئيس الأسبق "واصل إحراز تقدم ممتاز (من الناحية الصحية) خلال الـ 24 ساعة الماضية. وسيظل في مركز يو سي إيرفين الطبي الليلة لمواصلة تلقي المضادات الحيوية الوريدية قبل الخروج المتوقع غدا".

Former U.S. President Clinton leaves hospital, will return to New York https://t.co/1Guhp7Zwf7 pic.twitter.com/xUjHBSRgVn — Reuters (@Reuters) October 17, 2021

الجدير بالذكر، أن كلينتون نُقل إلى المستشفى، الثلاثاء الماضي، بعد إصابته بعدوى في المسالك البولية، ودخل لعناية المركزة في مركز إيرفين الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا بعد معاناته من التعب الشديد، لتنتشر بعدها الكثير من التكهنات حول حالته الصحية.

وكان كلينتون شغل منصب الرئيس الأمريكي الـ 42 في الفترة من عام 1993 وحتى عام 2001.