بيلاروسيا تطرد السفير الفرنسي

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأحد، بأن السفير الفرنسي تلقى أوامر بالخروج من بيلاروسيا وغادر البلاد بالفعل.

ونقلت الوكالة عن السفارة الفرنسية في مينسك إن سفير فرنسا لدى بيلاروسيا نيكولاس دي لاكوست غادر البلاد بعد أن طلبت السلطات في مينسك منه المغادرة بحلول يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم السفارة لوكالة "فرانس برس"، إن "وزارة الخارجية البيلاروسية طلبت من السفير المغادرة قبل 18 تشرين الأول /أكتوبر".

وأضافت أن دي لاكوست ودع موظفي السفارة وسجل رسالة بالفيديو للشعب البيلاروسي ستظهر صباح الغد على موقع السفارة على الانترنت.

ولم تذكر المتحدثة التي أدلت بهذا البيان سبب مطالبة السلطات البيلاروسية السفير الفرنسي بمغادرة البلاد.

لكن وفقا لتقارير في وسائل الإعلام البيلاروسية، لم يلتق السفير دي لاكوست بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو لتقديم أوراق اعتماده.

وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على لوكاشينكو بدعوى قمعه احتجاجات نظمتها المعارضة صد حكمه في البلاد.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، مسؤولا عن القمع قبل وبعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020، ضد المرشحين الرئاسيين من المعارضة والمتظاهرين السلميين، وترهيب الصحفيين.