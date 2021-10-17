باكستاني يقتل ابنتيه وأطفالهن لزواج إحداهما على غير رغبته

قالت الشرطة إن باكستانيا قتل ابنتيه وأطفالهن الأربعة بإضرام النار في البيت الذي يقيمون فيه لزواج إحدى الابنتين على غير إرادته.

وقال عبد المجيد مسؤول الشرطة للصحفيين عبر الهاتف، إن الشرطة تلاحق المتهم ويدعى منصور حسين للاشتباه في أنه أشعل النار في البيت، الذي تقيم فيه الابنتان فوزية ومي، في قرية بمنطقة مظفر كرخ في وسط باكستان.

وقال عبد المجيد إن زوج مي مات أيضا في الحريق.

وأضاف المسؤول الباكستاني، أن الابنة الأولى فوزية تزوجت محبوب أحمد منذ حوالي 18 شهرا على غير رغبة والدها بعد قصة حب خلافا لما يحدث في الزواج التقليدي.

وقال المسؤول، "وقع الحادث نتيجة الخلاف بين الأسرتين على الزواج بعد قصة حب".

وقال الزوج الناجي من الحريق في تحقيق الشرطة، إنه لم يكن في البيت وقت اشتعال النار وإنه شاهد البيت يحترق بعد أن عاد من عمله في الصباح الباكر.

وأضاف أن ابنه الرضيع (أربعة أشهر) لقي حتفه إلى جانب أطفال مي الثلاثة (عامان وستة أعوام و13 عاما).

وتقول مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية، إن مئات النساء يقتلهن أقاربهن سنويا لزواجهن على غير إرادتهم.

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