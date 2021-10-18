رئيس وزراء اليابان يقول إنه سيحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الاثنين، إن بلاده ستحث منتجي النفط على زيادة الإنتاج واتخاذ الخطوات اللازمة، لتخفيف الآثار على الصناعات التي تضررت من الارتفاع الأخير في تكاليف الطاقة.

وأضاف كيشيدا، إنه أصدر تعليماته إلى مجلس وزرائه باتخاذ "الإجراءات الضرورية بمرونة" لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، مسلطا الضوء على القلق المتزايد بين صانعي السياسة بشأن الأضرار المحتملة على الانتعاش الاقتصادي الهش في اليابان.

وتابع كيشيدا للصحفيين، "نحن نراقب عن كثب تأثير تحركات أسعار النفط على الصناعة المحلية ومعيشة الناس".

وأدى تضخم السلع العالمية وضعف الين إلى ارتفاع تكلفة واردات المواد الخام للشركات، مما زاد من مشاكل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي شهد تأثر الصادرات والإنتاج باضطرابات سلسلة التوريد في آسيا.

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، اليوم الاثنين، مع استمرار تعافي الطلب من جائحة كوفيد-19.

وارتفعت العقود الآجلة لخام مزيج برنت 87 سنتا أو واحد في المئة إلى 85.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 0111 بتوقيت غرينتش ، وهو أعلى سعر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار أو 1.4 في المئة إلى 83.40 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقد ارتفعت عقود خام برنت وغرب تكساس بنسبة ثلاثة في المئة على الأقل الأسبوع الماضي.

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