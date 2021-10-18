بايدن يأمر الناس بالـ"بر" وينسى نفسه...فيديو

رصدت عدسات الكاميرا الرئيس جو بايدن وزوجته جيل بايدن ينتهكان بروتوكول ارتداء الكمامة في واشنطن العاصمة من خلال السير في أحد مطاعم جورج تاون الراقية بدون أقنعة يوم السبت.

وتجول بايدن وزوجته دون ارتداء الكمامة في مطعم فيولا ماري، على عكس عناصر مرافقته الذين كانوا ملتزمين بارتدائها.

وتناول الاثنان العشاء في مطعم المأكولات البحرية الإيطالي الفاخر على نهر بوتوماك بعد حضور قداس في كنيسة "هولي ترينيتي" الكاثوليكية في جورج تاون، وفقًا لصحيفة ديلي ميل.

Every American deserves an answer from @JoeBiden directly explaining why he thinks is allowed to break rules that he demands others to follow.



pic.twitter.com/fKlfaBwByw — Benny (@bennyjohnson) October 17, 2021

​وانتهك بايدن قانون الالتزام بارتداء الكمامة بعد أن أعاد العمدة الديمقراطي لواشنطن العاصمة، موريل باوزر، فرض ارتداءها في يوليو/ تموز وسط تصاعد عدد حالات عدوى متغير الدلتا.

وتم في وقت سابق تصوير النائبة الديمقراطية مورييل باوزر بدون كمامة للوجه أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع الممثل الكوميدي ديف شابيل قبل سريان تنفيذ قرار ارتداء الكمامات مما أثار بلبلة وقتها بسبب عدم التزام السياسيين بالقوانين التي تفرض على العامة.