مسؤول ليتواني: أزمة الهجرة من بيلاروسيا مشابهة لسابقتها في الاتحاد الأوروبي عام 2015

قال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، إن الوضع الحالي للمهاجرين من بيلاروسيا يمكن مقارنته بأزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي عام 2015.

وأضاف: "أعتقد أننا نفتقر إلى إدراك أولوية هذه القضية، أعتقد أن ما نراه هو تكرار محتمل لأحداث عام 2015، الآن الوضع مختلف، لكن عواقبه السياسية والضغوط السياسية على الاتحاد الأوروبي متشابهة تماماً".

ويعتقد الوزير أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات إضافية لحل الوضع، وسيتم طرح هذا الموضوع يوم الاثنين في المجلس.

كما أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في الآونة الأخيرة عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروسيا، متهمة مينسك بخلق أزمة هجرة.

وأشار رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في وقت سابق إلى أن مينسك: "لن تكبح بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بسبب العقوبات الغربية"، وأضاف: "لا أموال ولا طاقة لنا بهذا".

ونفى لوكاشينكو في الوقت نفسه، الافتراضات القائلة بأن الجانب البيلاروسي يستخدم أزمة الهجرة على حدود الاتحاد الأوروبي للانتقام من الاتحاد الأوروبي بسبب سياسة العقوبات، وكذلك بسبب استضافة المعارضين البيلاروس هناك.

واندلعت أزمة الهجرة في الاتحاد الأوروبي عام 2015، وتسببت في خلافات كبيرة داخل الاتحاد الأوروبي، ولا تزال عواقبها محسوسة.

ونتجت هذه الأزمة عن زيادة حادة في تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي من دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى.

ثم أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع تركيا، كان من المفترض أن توقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا من الأراضي التركية.