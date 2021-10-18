أبو الغيط يناقش الانتخابات العراقية و"التدخلات الإيرانية" مع جيمس كليفرلي

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، الذي يزور القاهرة حيث ناقشا ملفات عدة.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن الأمين العام ناقش مع الوزير التعاون المشترك بين الجامعة العربية وبريطانيا مشيدا بالعلاقات التاريخية بين البلد الأوروبي والوطن العربي.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وشمل ذلك التطورات في العراق عقب صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.

وأعرب أبو الغيط عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية في العراق، مشيرا إلى مساهمتها في دعم سيادة الدولة، مبديا دعمه الكامل لبغداد في هذا الشأن.

وقال المصدر إن اللقاء تناول أيضا ملفات "التدخل الإيراني" في شؤون البلدان العربية، حيث أكد أبو الغيط الموقف العربي الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيراني "المزعزع للاستقرار في المنطقة".