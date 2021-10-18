وفاة كولن باول متأثرا بمضاعفات كوفيد-19

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول، اليوم الاثنين، بعد إصابته بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد- 19 عن عمر ناهز الـ84 عاماً.

قالت عائلة باول في منشور عبر صفحته في "فيسبوك": "لقد تم تطعيمه بالكامل، نريد أن نشكر الطاقم الطبي في مركز "والتر ريد" الطبي الوطني على علاجهم، لقد فقدنا زوجًا رائعًا ومحبًا وأبًا وجدًا وأمريكيًا عظيمًا".

وبصفته جنرالًا بالجيش من فئة أربع نجوم، كان باول رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة للجيش في عهد الرئيس جورج بوش الأب خلال حرب الخليج عام 1991 التي طردت فيها القوات التي تقودها الولايات المتحدة القوات العراقية من الكويت المجاورة.

ويعتبر باول جمهوريا معتدلا وبراغماتيا، وعمل فيما بعد وزيرا للخارجية في عهد الرئيس جورج دبليو بوش.