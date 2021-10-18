غضب الطبيعة يقلب منزلا رأسا على عقب... فيديو

سقط منزل على أحد الجسور في نهر وجرفته تيارات قوية، أمس الأحد، بعد عواصف شديدة أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية.

وقال مسؤولون، أمس الأحد، إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات تسببت فيها الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الهند، فيما قام رجال الإنقاذ بنقل الحطام الموحل بحثًا عن ناجين، ونقل الجيش إمدادات الطوارئ، حسبما جاء بصحيفة الغارديان.

A house sitting on an embankment fell into a river and was swept away by strong currents Sunday after severe storms led to flash flooding and landslides in the Indian state of Kerala. Officials said more than 20 people were killed over the weekend. pic.twitter.com/R1KqkbIVwz — CBS News (@CBSNews) October 18, 2021

​وعُزل السكان في أجزاء من ولاية كيرالا الساحلية مع هطول الأمطار، التي بدأت في الازدياد في وقت متأخر من يوم الجمعة، وغمرت الطرق.

وقال مسؤولون إنه تم العثور على 11 جثة حتى الآن في منطقة "إيدوكي" و14 جثة أخرى في منطقة "كوتايام" بعد أن تعرضت المناطق للانهيارات الأرضية والسيول.

وقال رئيس وزراء ولاية كيرالا، بيناراي فيجايان، الأحد، إنه تم إجلاء آلاف الأشخاص وتمت إقامة ما لا يقل عن 100 معسكر إغاثة.

ويساعد الجيش والبحرية والقوات الجوية في عمليات الإغاثة والإنقاذ من الفيضانات، ولم يستطع المسؤولون تحديد عدد الأشخاص المفقودين.