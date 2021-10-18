كيف نعى جورج دابليو بوش وزير خارجيته الراحل كولن باول؟

نعى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دابليو بوش، وزير خارجيته، كولن بأول، الذي توفي اليوم الاثنين، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وأصدر بوش بيانا رسميا جاء فيه، إنه وزوجته لورا شعرا بحزن عميق لوفاة بأول، وأكد أنه "كان موظفا حكوميا رائعا، بدءا من فترة عمله كجندي خلال حرب فيتنام".

وأشار بوش إلى أن العديد من الرؤساء اعتمدوا على مشورة باول وخبرته، موضحا أنه كان مستشارا للأمن القومي في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة في عهد والده الرئيس الراحل، جورج بوش والرئيس الأسبق، بيل كلينتون، كما أنه كان وزير الخارجية في إدارته.

وتابع جورج دابليو بوش عن كولن بأول: "لقد كان المفضل لدى الرؤساء، لدرجة أنه حصل على وسام الحرية الرئاسي مرتين، وكان يحظى باحترام كبير من داخل وخارج أمريكا، والأهم من ذلك كان رجل عائلة وصديقا.

وختم جورج بوش بيانه، قائلا إنه وزوجته يرسلان آلامهما وتعازيهما الحاري إلى ألما زوجة كولن باول وأبنائهما، وهم يتذكرون حياة رجل عظيم".

وأعلن، اليوم الاثنين، عن وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن باول، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 84 عاما.

وذكرت عائلة باول في بيان لها أنه تم تطعيمه بالكامل، وتوجهت بالشكر للطاقم الطبي في مركز "والتر ريد" الطبي الوطني على علاجهم له.

وتابعوا مؤكدين: "لقد فقدنا زوجا رائعا ومحبا وأبا وجدا وأمريكيا عظيما".

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