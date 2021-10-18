"الناتو" يعلن تبلغه قرار موسكو وقف بعثتها لدى الحلف

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الاثنين، عن تبلغه قرار موسكو، وقف بعثاتها الدبلوماسية لدى التحالف.

وقال المتحدث باسم الحلف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم إبلاغ الناتو بقرار روسيا تعليق عمل بعثات الحلف وكنه لم يتلق إخطارا رسميا".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أعلن، اليوم الاثنين، أن بلاده ستعلق عمل مكتبها لدى الناتو اعتبارًا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: "ردا على تصرفات الحلف، قمنا بتعليق عمل بعثتنا الدائمة في الناتو، بما في ذلك عمل الممثل العسكري الرئيسي، ربما اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أو ربما يستغرق الأمر بضعة أيام أخرى".

وأضاف لافروف: "تم إنهاء أنشطة المكتب الإعلامي لحلف الناتو في موسكو، والذي تم إنشاؤه في سفارة مملكة بلجيكا".

وبدوره، رفض مكتب حلف "الناتو" في العاصمة الروسية موسكو، التعليق على قرار روسيا، ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات عن المكتب الإعلامي التابع للحلف في موسكو الذي قال: "الحقيقة نرفض التعليق على هذه الأنباء وللحصول على الإجابة من الأفضل التوجه بالسؤال إلى الزملاء في بروكسل".

ونوه وزير الخارجية الروسي في تصريحاته، إلى أنه في حال "كان لدى أعضاء الناتو أي مسائل عاجلة، فيمكنهم الاتصال بسفيرنا في بلجيكا الذي يقوم بتسيير العلاقات الثنائية بين روسيا ومملكة بلجيكا بشأن هذه القضايا".