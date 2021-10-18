الأركان الإيرانية: طهران تتفاوض مع موسكو لشراء مقاتلات ومروحيات روسية

صرح رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الاثنين، أن بلاده تجري مفاوضات مع موسكو لشراء مقاتلات ومروحيات روسية.

موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة فارس عن باقري قوله: "نحن نتفاوض حاليا [مع موسكو] على تنفيذ اتفاقيات لشراء مقاتلات ومروحيات روسية".

وأضافت الوكالة أن باقري يعتزم مناقشة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو آخر الأحداث في أفغانستان، فضلاً عن توقيع اتفاقية بشأن شراء الأسلحة الروسية.

وأكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أمس الأحد، أن التعاون العسكري بين إيران وروسيا في ازدياد، وأن هناك رغبة من إيران في تطوير التعاون مع القوات المسلحة الروسية.

ووصل اللواء محمد باقري، في وقت سابق، إلى موسكو، في زيارة رسمية لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين إيران وروسيا.

وكان في استقباله جمع من القادة العسكريين الروس بمن فيهم نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الجنرال سرغي إيستراکوف، ومبعوث الرئيس الروسي الخاص الجنرال سيرزينوف، إلى جانب السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي.

وينوي رئيس هيئة الأركان الإيراني، خلال هذه الزيارة، إجراء محادثات على مدى 4 أيام متتالية مع كبار المسؤولين العسكريين الروس حول آليات توسيع العلاقات والتعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا، ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.