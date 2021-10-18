الصين تعلق لأول مرة على تقارير "الصاروخ المرعب"

ردت الصين، لأول مرة، اليوم الاثنين، على التقارير الغربية التي تحدثت عن اختبار بكين لنوع جديد من الصواريخ تفوق سرعته الصوت"، وواصفة إياه بـ"السلاح المرعب".

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن "التجربة التي حدثت كانت روتينية لمركبة فضائية تهدف إلى اختبار تقنية المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام، وذلك حسب "وكالة فرانس برس".

وكانت "صحيفة فاينانشل تايمز" البريطانية أفادت، أمس الأحد، أن "الصين اختبرت هذا الصيف نوعا جديدا من الصواريخ"، مشيرة إلى أنها أجرت تجربة على مركبة فضائية. وذكرت الصحيفة البريطانية أن بكين أطلقت في أغسطس/آب، صاروخا قادرا على حمل رأس نووي حلق حول الأرض على مدار منخفض قبل الهبوط صوب هدفه الذي أخفقه بفارق 32 كلم.

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أن بلاده تراقب عن كثب تطوير الصين لأنظمة أسلحة متقدمة، رافضا التعليق على تقرير "فاينانشل تايمز" عن اختبار بكين لصاروخ أسرع من الصوت ذي قدرة نووية.

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