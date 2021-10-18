"قوة برخان" تعلن تصفية 5 إرهابيين شمالي مالي بالتزامن مع سحب قواتها

أعلنت "قوة برخان" الفرنسية في مالي، تصفيتها لـ 5 إرهابيين، شمال مدينة غوسي، شمالي مالي، بالتزامن مع بدء قوات العملية مغادرة البلاد.

القاهرة- سبوتنيك . وقال المتحدث الإعلامي باسم قوات برخان في العاصمة باماكو، جان فيليب مويل، إن "العملية برخان، وقوات مشاركة قامتا بتصفية 5 إرهابيين، ينتمون للكتيبة غورما المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، شمال مدينة غوسي".

وأوضح مسؤول عسكري أن الإرهابيين قتلوا يوم الجمعة 16 أكتوبر/ تشرين الأول، بواسطة ضربة نفذتها القوات الفرنسية التي تعمل تحت مظلة برخان، مشيرا إلى أن هذا الإعلان جاء في الوقت الذي بدأت العملية برخان، الثلاثاء الماضي، نقل قواعدها العسكرية خارج مالي، في إطار إعادة تنظيم القوات الفرنسية في منطقة الساحل التي ستتواصل حتى نهاية العام الجاري.

وأمس الأحد، قتل أربعة مسلحين وجندي في الجيش المالي وأصيب 3 آخرون، إثر اندلاع اشتباكات في منطقة تمبكتو، وسط البلاد. بحسب بيان صادر عن الجيش المالي. وأضاف البيان أن قوات الجيش استولت على أسلحة مختلفة خلال تلك الاشتباكات.

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