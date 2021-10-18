مصدر: إسرائيل قد تسمح لمن تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" بدخول البلاد

صرح مصدر في الحكومة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأنه سيتم تقديم مشروع تجريبي، يوم الأربعاء المقبل، إلى رئيس الوزراء للموافقة عليه، يسمح للسياح الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" بالسفر إلى إسرائيل، مؤكدًا أنه (رئيس الوزراء) سيوافق على المشروع بنسبة 99.9 في المئة.

تل أبيب - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "من المخطط بدء الاعتراف بجميع اللقاحات المعترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية. وهذا لم يتضمن لقاح "سبوتنيك V" ، ولكن بفضل جهود وزير السياحة وبعد الاجتماعات الأخيرة، تم اتخاذ قرار حتى الآن، كمشروع تجريبي [للسماح للسائحين، الذين تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V"]. لم تتم المصادقة على هذا القرار بعد، وسيُعرض يوم الأربعاء، على رئيس الوزراء، وستتم الموافقة عليه بنسبة 99.9 في المئة".

ووفقًا للمصدر، عند الوصول إلى إسرائيل، سيكون من الضروري إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبار مصلي.

وأضاف المصدر: "عادة ، حتى (الحصول على النتيجة) الاختبار المصلي لا يستغرق أكثر من 48 ساعة. سيتم عزل السياح حتى يحصلوا على نتائج الاختبار".

في وقت سابق، كتبت وسائل الإعلام المحلية، أن وزارة السياحة الإسرائيلية تعمل على خطة للسماح للسياح، الذين تم تطعيمهم بدخول البلاد. وقال وزير السياحة والرياضة الإسرائيلي، قسطنطين رازفوزوف لوكالة "سبوتنيك"، إنه يتم أيضًا وضع آلية للسياح من روسيا.

يذكر أن إسرائيل أغلقت الحدود أمام السياح الأجانب، في آذار/مارس عام 2020. وتم إغلاق مطار بن غوريون تماماً، من كانون الثاني /يناير إلى شباط/ فبراير 2021، بما في ذلك بالنسبة للإسرائيليين العائدين.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد أعلنت بأن السياح الأجانب الذين تم تطعيمهم سيتمكنون من دخول البلاد بشكل خاص، ابتداءً من 1 تموز/يوليو، لكن، وبسبب انتشار سلالة "دلتا"، تم تأجيل تنفيذ القرار.