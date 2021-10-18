"الناتو" يأسف على قرار موسكو بتعليق عمل مهام الحلف في روسيا

أعربت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، يوانا لونغيسك، اليوم الاثنين، عن أسف الحلف لقرار موسكو تعليق مهام الحلف في روسيا.

بروكسل - سبوتنيك. وقالت لونغيسك لوكالة "سبوتنيك": "علمنا بقرار روسيا تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية لدى الناتو وبعثة التعاون العسكري لحلف شمال الأطلسي في موسكو، وكذلك بعثة الناتو الإعلامية في موسكو. نحن نأسف لهذه الخطوات".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو : "تظل سياسة الناتو تجاه روسيا ثابتة. لقد عززنا دفاعاتنا ردا على (الإجراءات العدوانية) لروسيا. في الوقت نفسه، نظل منفتحين على الحوار، بما في ذلك من خلال مجلس الناتو وروسيا".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، ابتداءً من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن "التهديد الروسي المزعوم" هو "اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم كطليعة في القتال ضد روسيا، للحصول على بعض المكافآت والتفضيلات على ذلك".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.