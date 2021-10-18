واشنطن: "الناتو" سيرد على "عدوان" روسيا تاركا مجالا للحوار

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن سياسة "الناتو" تجاه روسيا لن تتغير، وأن الحلف سيرد على "العدوان"، لكن الحلف يترك الباب مفتوحا للحوار.

واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي إن "سياسة الناتو تجاه روسيا لا تزال ثابتة: إنها الرد بقوة على العدوان الروسي، لكن في الوقت نفسه، مع ترك الباب مفتوحا لحوار هادف".

وأوصى المتحدث، بالاتصال بالحلف، للتعليق على قرارات روسيا بإنهاء عمل بعثة الارتباط العسكري لحلف شمال الأطلسي في موسكو.

وبدورها، أعربت المتحدثة الرسمية باسم حلف الناتو، يوانا لونغيسك، اليوم الاثنين، عن أسف الحلف لقرار موسكو تعليق مهام الحلف في روسيا.

وقالت لونغيسك لوكالة "سبوتنيك": "علمنا بقرار روسيا تعليق عمل بعثتها الدبلوماسية لدى الناتو وبعثة التعاون العسكري لحلف شمال الأطلسي في موسكو، وكذلك بعثة الناتو الإعلامية في موسكو. نحن نأسف لهذه الخطوات".

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن بلاده قررت تعليق عمل بعثتها الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي، ووقف عمل البعثة العسكرية للناتو في موسكو، اعتبارا من 1 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وجاء ذلك رداً على قرار حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في وقت سابق، تقليص عدد الأعضاء المعتمدين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الحلف من 20 إلى 10 أشخاص، كما قرر الحلف سحب اعتماد 8 أعضاء في البعثة واصفاً إياهم بـ"الضباط غير المعلنين في الاستخبارات الروسية".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن "التهديد الروسي المزعوم" هو "اختراع لمن يريدون الاستفادة من دورهم كطليعة في القتال ضد روسيا، للحصول على بعض المكافآت والتفضيلات على ذلك".

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي خلال الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة وجود الحلف العسكري بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي تعتبره موسكو خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف.