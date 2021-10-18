أمريكا: لن نشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان بسبب "صعوبات لوجستية"

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها لن تشارك في الاجتماع المقرر في العاصمة الروسية موسكو حول أفغانستان خلال اليومين المقبلين، وذلك بسبب "صعوبات لوجستية".

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي: "لن نشارك في محادثات موسكو"، مشيرا إلى أن "صيغة الترويكا بلس كانت مؤثرة وبناءة".

ونوه المتحدث إلى أن بلاده "تتطلع إلى أن يستمر هذا التحرك، لكننا لن نشارك في اجتماع هذا الأسبوع"، مبينا أن "هناك صعوبات لوجستية بشأن مشاركتنا هذا الأسبوع".

الجدير بالذكر، أن حركة طالبان كانت قد أكدت، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مشاركتها عبر وفد برئاسة نائب رئيس الحكومة المؤقتة، في اجتماع موسكو بشأن أفغانستان.

وبدوره، كشف مصدر مقرب من الرئيس الأفغاني الأسبق، حامد كرزاي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، عن أن كرازاي سيحضر مع رئيس مجلس المصالحة، عبد الله عبد الله، اجتماعات بشأن أفغانستان في موسكو، يوم الأربعاء.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق، بأن اجتماع "صيغة موسكو" كان مقررا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، وأن موسكو تنتظر ردا من المدعوين إلى هذا الاجتماع، بمن فيهم "طالبان" (المحظورة في روسيا).

كما أشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، فإن المشاركين في "صيغة موسكو"، سيناقشون المساعدة الإنسانية لكابول، كما سيتم التطرق إلى موضوع حماية حقوق الإنسان.