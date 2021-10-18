رئيسي: سنواصل المفاوضات النووية لكن على الطرف الآخر أن يكون جادا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، أن بلاده سوف تستمر في المفاوضات النووية وأنها جادة فيها، مشيرا إلى ضرورة إظهار الطرف الآخر جديته عبر رفع العقوبات عن طهران.

وأوضح رئيسي، خلال حوار مع التلفزيون الرسمي ، إن "إيران ستتابع المفاوضات إلا أنها لن ترهن موائد الأسر والسوق بالاتفاق النووي"، مؤكدا أن بلاده جادة إزاء المفاوضات المؤدية إلى نتيجة ويجب أن يكون هنالك مؤشر لدى الطرف الآخر للجدية في إلغاء الحظر.

جدير بالذكر، أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران/يونيو الماضي؛ ومن المتوقع أن تستأنف قريبا، حسبما أعلنت الخارجية الإيرانية.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس [الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا]، بالإضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي، وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب، قبل عدولها عن الإجراءات النووية، التي اتخذتها رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

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