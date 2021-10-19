رئيس الوزراء الياباني: كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين قد تكونا صاروخين

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان، ومن المتوقع أن تكونا صاروخين بالستيين.

طوكيو– سبوتنيك . وقال المسؤول للصحفيين: "الحقيقة أن كوريا الشمالية، ابتداءً من الشهر الماضي، أطلقت عدة صواريخ، مؤسفة جداً. في الوقت الحالي لم تؤكد أي أضرار أو إصابات بعد الإطلاق".

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية.

جاء ذلك بعدما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية في بيان لها إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة في البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وفي وقت لاحق، أطلق خفر السواحل الياباني إنذارا للسفن، بأن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة التي يمكن أن تكون صاروخا بالستيا، حسبما نقلت وكالة كيودو اليابانية.

يأتي ذلك بعد أسبوع من صدور بيان لمستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، شدد فيه على ضرورة أن تحجم كوريا الشمالية عن "الأفعال التصعيدية وعلى الدعم الأمريكي للحوار والتعاون بين الكوريتين".