وزير الدفاع الياباني: إطلاق صواريخ كوريا الشمالية تهديد خطير للمجتمع الدولي

قال وزير الدفاع الياباني، نوبو كيشي، اليوم الثلاثاء، إن استمرار كوريا الشمالية في إطلاق الصواريخ يشكل تهديدا خطيرا للمجتمع الدولي، بما في ذلك اليابان.

© REUTERS / POOL رئيس الوزراء الياباني: كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين قد تكونا صاروخين . وأضاف كيشي في حديثه للصحفيين: "منذ مايو/أيار 2019، أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية متكررة. والهدف بوضوح هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ لديها".

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفتين باتجاه بحر اليابان، ومن المتوقع أن تكونا صاروخين بالستيين.

وقال المسؤول للصحفيين: "الحقيقة أن كوريا الشمالية، ابتداءً من الشهر الماضي، أطلقت عدة صواريخ، مؤسفة جداً. في الوقت الحالي لم تؤكد أي أضرار أو إصابات بعد الإطلاق".

وكان جيش كوريا الجنوبية قد أعلن، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية.

جاء ذلك بعدما قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الشمالية في بيان لها إن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة في البحر شرقي شبه الجزيرة الكورية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، بحسب وكالة "فرانس برس".