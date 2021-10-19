سفينة عسكرية برازيلية تغرق في مياه دولة أخرى... فيديو

أعلنت البحرية الإكوادورية، اليوم الأربعاء، عن حادثة اصطدام حصلت لسفينة تدريب شراعية تابعة للبحرية البرازيلية بجسر فوق نهر غواياس.

وقالت البحرية الإكوادورية في بيان لها نشرته على "تويتر": "اتخذ موظفو ميناء جواياكيل مجموعة من الإجراءات المعمول بها في أعقاب حادث بحري وقع ظهرا على نهر غواياس بينما كانت السفينة الشراعية البرازيلية سيسني برانكو غير مقيدة".

وأشارت البحرية إلى أنه تم إرسال زورق لمساعدة السفينة الشراعية البرازيلية لكنه فشل وكانت النتيجة غرق نصف السفينة في المياه.

#Guayaquil | La #ArmadaEcuatoriana brindó la más cordial bienvenida a la dotación del Buque Escuela "Cisne Branco" de la Armada de 🇧🇷 @marmilbr que cumplirá agenda como parte de su crucero internacional. pic.twitter.com/0wCvzwqPbY — Armadaecuatoriana (@armada_ecuador) October 15, 2021

وصدر بيان من السلطات الخاصة التي أعلنت أنه سيتم نقل السفينة الشراعية إلى نادي اليخوت، مضيفة إنه لم يصب أحد خلال الحادث ويتم التحقيق بأسباب الحادث.