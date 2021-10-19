نيجيريا... الجيش ينتقم بعد هجوم على سوق مزدحمة أودى بحياة العشرات

قتل الجيش النيجيري 24 من المسلحين المتشددين في هجومين بشمال شرق البلاد وصادر بعض الأسلحة.

وقال الميجر جنرال كريستوفر موسى قائد فريق مكافحة المتشددين لوكالة رويترز إن الجنود قتلوا 16 من أعضاء بوكو حرام (الإرهابية المحظورة في روسيا)، على بعد بضعة كيلومترات من مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو، و4 من تنظيم "داعش غرب أفريقيا" (الإرهابي المحظور في روسيا)، فيما قتل 4 آخرون يشتبه في أنهم متشددون إسلاميون عندما انفجرت عبوة ناسفة في شاحنتهم.

وكان الرئيس النيجيري محمد بخاري قال إن الجيش حقق انتصارات ضد المسلحين المتشددين في شمال شرق نيجيريا وضد عصابات مسلحة نفذت عمليات خطف وقتلت المئات.

وفي الأسبوع الماضي أعلن رئيس أركان الجيش النيجيري موت زعيم تنظيم (داعش-ولاية غرب أفريقيا) أبو مصعب البرناوي دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.

وكان مكتب حاكم ولاية سوكوتو شمالي نيجيريا قال إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 30 شخصا في هجوم في الولاية، في سوق أسبوعية في جورونيو أمس الأحد.

وصرح تاجر يدعى إيلياسو آبا لـ"رويترز" إن هناك 60 جثة في مستشفى جورونيو العام وأن آخرين أصيبوا وهم يفرون.

وأضاف: "اقتحم المسلحون السوق بينما كانت تعج بالمشترين والبائعين... كانوا يطلقون النار علينا عشوائيا بعد أن أحاطوا بالسوق وراحوا يطلقون الرصاص في كل اتجاه ويقتلون الناس".