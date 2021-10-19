رئيس الوزراء اليوناني: أطلعت السيسي على استفزازات تركيا ودورها المزعزع لاستقرار المنطقة

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه أطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على "استفزازت تركيا ودورها المزعزع لاستقرار المنطقة".

وتابع كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد لقاء له مع السيسي في أثينا، أن بلاده مستعدة للحوار مع تركيا، بشرط "احترامها للسيادة والقانون".

وأشار إلى أن الحوار مع تركيا مرتبط "بوقف أعمالها الاستفزازية".

وتعقد الجولة التاسعة من القمة الثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا، بين مصر وقبرص واليونان.

وبدأت هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن القمة تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.

ويلتقي السيسي برئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وكذلك الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، لبحث التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وأفادت الرئاسة القبرصية في بيان أن القادة الثلاثة سيصلون على رأس وفود لمناقشة مسار التعاون الثلاثي وسبل تعزيزه.

كما ستتناول القمة قضايا الهجرة وتداعيات تغير المناخ والإجراءات المشتركة للتعامل مع فيروس كورونا.

وسيتطرق القادة الثلاثة إلى قضايا الطاقة بما فيها الربط الكهربائي ونقل الغاز الطبيعي، إضافة إلى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

والسبت الماضي، أبرمت الحكومتان المصرية والقبرصية، اتفاقا للربط الكهربائي بين البلدين.

وخلال مراسم التوقيع، قالت وزيرة الطاقة القبرصية: "بالنسبة لقبرص، ينطوي الربط الكهربائي مع مصر، أحد أهم حلفائنا الاستراتيجيين في المنطقة، على إمكانية أن يصبح حجر زاوية لجهودنا في التحول نحو اقتصاد أخضر".

والأسبوع الماضي، وقعت مصر واليونان اتفاقا مشابها يتيح مد كابل تحت المياه لنقل الكهرباء المتولدة من مصادر طاقة نظيفة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وهي البنية التحتية الأولى من نوعها في منطقة البحر المتوسط.