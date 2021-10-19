أشخاص بدون لباس في جلسة تصوير على هضبة تطل على البحر الميت... صور

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لجلسة تصوير لمجموعة من الأشخاص العراة على هضبة تحيطها الجبال الطبيعية.

وتداولت وسائل إعلام مختلفة ماهية النشاط الذي كان يقوم به مجموعة من الأشخاص في تلك المنطقة الجبلية.

People take part in a nude photo shoot by renowned international artist Spencer Tunick as part of a campaign to raise awareness of the need to preserve the Dead Sea close to Arad, Israel October 17, 2021. REUTERS/Amir Cohen pic.twitter.com/ZYF635Qdht — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) October 18, 2021

وأشارت صحيفة ماليزية أن النشاط هو عبارة عن جلسة تصوير نظمها مصور أمريكي يدعى سبنسر تونيك في منطقة البحر الميت في إسرائيل وتألفت من نحو 200 شخص عراة بالكامل مطليين بلون أبيض.

Models pose nude for Spencer Tunick shoot in Israel https://t.co/XhpleH4bUg pic.twitter.com/yprWo7DHM7 — Zyite.news (@ZyiteGadgets) October 17, 2021

وبحسب الموقع فإن الهدف الرئيسي من جلسة التصوير هو تسليط الضور على قضية البحر الميت المتدهورة.

وقال المصور "البحر الميت يختفي، نحن بحاجة إلى إيجاد طريقة للحفاظ على المستوى أو إدخال المياه العذبة إلى البحر الميت، بإبقاء جميع البلدان محيطة بالمياه، الماء هو الحياة".

وتابع مشيرا إلى أنه "قرر تلطيخ أجساد الناس العراة باللون الأبيض لتمثيل أعمدة الملح من القصة التوراتية لزوجة لوط، شخصية سفر التكوين التي تحولت إلى عمود ملح عندما نظرت إلى سدوم، المدينة القديمة التي كانت في منطقة البحر الميت".