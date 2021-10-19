اليابان تدين تجربة كوريا الشمالية الصاروخية وتنوي تعزيز القدرات الدفاعية

طوكيو- سبوتنيك. وأعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية تدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، وهو ما يعد انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكد كيشيدا، في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، عزم بلاده تعزيز القدرات الدفاعية لديها.

وقال كيشيدا: "نحن ندين بشدة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، إنها تنتهك أحكام قرارات مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "السلطات تنوي الاستمرار في زيادة القدرات الدفاعية للبلاد بشكل كبير لحماية أراضي اليابان ومنطقة المياه والسكان والمجال الجوي لليابان".

وأعلن جيش كوريا الجنوبية، صباح اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي من حول مدينة سينبو الساحلية.