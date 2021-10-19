الرئيس القبرصي: استفزازات تركيا ممتدة من ليبيا إلى سوريا والعراق... "هذا أمر غير مقبول"

دعا الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، اليوم الثلاثاء، تركيا إلى احترام القانون الدولي واحترام سيادة دول الجوار، متهما إياها بارتكاب أعمال استفزازية في بحر إيجة وصولا إلى سوريا وليبيا والعراق.

القاهرة -سبوتنيك. وقال أنستاسيادس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة مصر واليونان في أثينا، إن "استفزازات تركيا المتواصلة لا تقتصر على قبرص بل تمتد لبحر إيجة وسوريا وليبيا والعراق وأرمينيا"، مضيفا "هذه سياسية السيد (رجب طيب) أردوغان، وهذا أمر غير مقبول".

كما دعا الرئيس القبرصي تركيا إلى احترام القانون الدولي وسيادة دول الجوار، موضحا أن القمة الثلاثية مع مصر واليونان لا تستهدف أي دولة ولا تقوم بإقصاء أي طرف حتى تركيا.

وتعقد الجولة التاسعة من القمة الثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا، بين مصر وقبرص واليونان.

وبدأت هذه القمة الثلاثية بجولتها الأولى عام 2014، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن القمة تعمل على تقييم ما تحقق من خلال جولاتها السابقة، كذلك تزيد التشاور السياسي بين الدول حول منطقة شرق المتوسط.