رئيس المحكمة العليا الإيرانية يؤكد متابعة قضیة اغتیال قاسم سلیماني

أكد مرتضوي مقدم رئيس المحكمة العليا الإيرانية أن بلاده تتابع قضية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس نائب قائد قوات الحشد العراقية.

جاءت تصرحيات رئيس المحكمة العليا خلال اجتماعه بوزير العدل العراقي سالار عبد الستار محمد، في طهران اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال مرتضوي: "إيران والعراق يعانيان من عدو مشترك"، مشيرا إلى أن "الوحدة بين البلدین ستسهم في تعزیز التعاطف والمودة بین شعبي البلدين".

وأكد رئيس المحكمة العليا الإيرانية أن "اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس مؤشر على الضرر الذي ألحقه العدو المشترك بالبلدین".

ودعا مرتضوي اللجنة الإيرانية العراقية المشتركة إلى متابعة قضیة مقتلهما وضرورة محاسبة مرتكبي الجريمة.

وأعرب رئيس المحكمة العليا الإيرانية "عن أمله في أن تعزز دماء الشهيدين العلاقات بين البلدين".

وقتل الجنرال قاسم سليماني، في غارة جوية أمريكية، بالقرب من مطار بغداد الدولي، برفقة أبو مهدي المهندس، نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.

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