الأمم المتحدة: مقتل 3 أطفال في ضربة جوية على عاصمة إقليم تيغراي

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، مقتل 3 أطفال في إقليم تيغراي الإثيوبي.

وحسب وكالة رويترز، أكدت الأمم المتحدة مقتل 3 أشخاص، وإصابة واحد في ضربة جوية أمس الاثنين، على عاصمة إقليم تيغراي.

ونقل ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في إفادة صحفية بجنيف اليوم الثلاثاء، عن العاملين في مجال الصحة أن الضحايا سقطوا في ضربة وقعت بالقرب من منطقة مقلي.

واعتبر لايركه أن "التصعيد الحالي ينذر بالخطر"، مضيفا أن ضربة جوية ثانية، أصابت 9 أشخاص وعدة منازل.

وحسمت الحكومة الإثيوبية أمس الأنباء حول شنها ضربات جوية على مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمالي البلاد.

وقال ليجيسي تولو، رئيس خدمات الاتصال الحكومية: "لماذا نهاجم مدينة تابعة لنا؟ مقلي مدينة إثيوبية".

وفي وقت سابق، قال تلفزيون تيغراي، الذي تسيطر عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، إن الغارات الجوية أصابت العديد من المدنيين.

وحذرت الأمم المتحدة من أن نحو 400 ألف شخص في تيغراي "يعانون من المجاعة"، كما أفاد المدير الإقليمي لشرق أفريقيا في برنامج الأغذية العالمي مايكل دانفورد بأن خطر مجاعة يهدد المدنيين في إقليمي عفر وأمهرة بسبب النزاع.