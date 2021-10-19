سفراء 10 دول يصلون إلى مقر الخارجية التركية بعد استدعاء أنقرة لهم

أفادت وكالة الأنباء التركية "الأناضول" بأن سفراء 10 دول لدى أنقرة وصلوا صباح اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الخارجية التركية على إثر استدعائهم أمس.

وأشارت الأناضول إلى أن السفراء الذين حضروا إلى الخارجية هم سفراء دول الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر أن يلتقي نائب وزير الخارجية التركي فاروق قايماقجي، بالسفراء العشرة للتعبير عن استياء بلاده من بيان الدول العشرة حول توقيف عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأكدت الوكالة أن قايماقجي الذي يشغل أيضًا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، سيعرب خلال اللقاء "عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا".

وأعلنت الخارجية التركية أمس استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب فيه بالإفراج عن كافالا، وأكدت الوزارة أن "استدعاء السفراء جاء بسبب بيان حول عثمان كافالا، المحبوس في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016".

وجاء في بيان الدول العشرة دعوة إلى "حلٍّ عاجل وسريع لقضية كافالا، بعد أربع سنوات من احتجازه"، واعتبر البيان أن قضية كافالا "تلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".

وكافالا مسجون منذ أربع سنوات دون صدور إدانة بحقه، بل وقضت محكمة تركية ببراءته من اتهامات متعلقة باحتجاجات عام 2013، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه، واُلغي الحكم وتمّ دمج الاتهامات تلك مع أخرى واردة في قضية مرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

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