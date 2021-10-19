كولن باول يفصح في مقابلته الأخيرة عن محاربته مرضا آخر غير كورونا

كشفت محطة "سي إن إن" عن تفاصيل آخر لقاء أجراه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، كولن بأول، وذلك قبل أشهر من وفاته بمضاعفات فيروس "كورونا" المستجد.

وتحدث باول في المقابلة التي تعتقد شبكة "سي إن إن" أنها الأخيرة له عن معاناته الصحية، وذلك مع الصحفي الأمريكي المعروف، بوب وودوارد.

وتطرق كولن في المقابلة التي أجريت معه في شهر يوليو/ تموز الماضي إلى محاربته المايلوما المتعددة لمدة عامين تقريبا، وهو سرطان خلايا الدم البيضاء.

وقال باول في المقابلة وفقا لـ"سي إن إن": "لا تقولوا ولا تشعر بالأسف من أجلي بحق الله، أنا أبلغ من العمر 85 عاما تقريبا"، في إشارة إلى تقدمه في العمر.

وتابع: "لم أفقد يوما من العمر في محاربة هذين المرضين، أنا في حالة جيدة، لقد أجريت الكثير من الاختبارات، ووصلت إلى هناك بمفردي، كما أنني أقود سيارتي الكورفيت وأخرج منها، كما أذهب إلى العيادة لإجراء فحوصات الدم".

وأكد كولن بأول في المقابلة مع بوب وودوارد أنه لا يروج لمرضه، مشيرا إلى أن كل أصدقائه يعلمون تفاصيله.

وقال صديق لكولن باول في تصريحات لوكالة "رويترز" إنه كان يعاني أيضا من مرض باركنسون في مراحله المبكرة.

وتوفي كولن باول، أمس الاثنين، متأثرا بمضاعفات (كوفيد-19)، وتم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا، وفقا لبيان صادر عن عائلته.