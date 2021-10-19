محاولات لإنقاذ ثلاثة كلاب محاصرة بين الحمم البركانية في إسبانيا

ووفقا لرويترز فإن الكلاب الثلاثة عالقة منذ أسابيع في ساحة مهجورة مغطاة بالرماد البركاني في الجزيرة، وكان يتم إطعامها بواسطة طائرات دون طيار تسقط عبوات طعام لهم.

وحتى الآن لم يتمكن أحد من معرفة كيفية إنقاذها، خاصة وأن طائرات الهليكوبتر ممنوعة من الطيران إلى المنطقة بسبب الغاز الساخن الذي يمكن أن يلحق الضرر بها.

لكن شركة إيروكماراس، المشغلة للطائرات دون طيار تقول إنها حصلت اليوم الثلاثاء على تصريح لمحاولة إنقاذ هذه الكلاب، من خلال الإمساك بها بشبكة يتم التحكم فيها عن بعد وتحليقهم فوق تيار من الحمم البركانية.

من جهتها قالت سلطات الطوارئ في بيان لها إنها سمحت بالقيام بتلك العملية عن طريق إرسال طائرة دون طيار وزنها 50 كجم مزودة بشبكة واسعة لمحاولة اصطياد الكلاب، واحد تلو الآخر، ونقلها إلى بر الأمان، على بعد 450 مترًا فوق الحمم المتدفقة.

من جهته قال خايمي بيريرا، الرئيس التنفيذي للشركة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنقاذ حيوان بطائرة مسيرة وأول مرة يتم أسره، وإذا كان هذا هو الخيار الأخير للكلاب، فسنقوم به".

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